據香港《東方日報》報導，香港特區政府日前預告，將仿效大陸「紅黃綠碼」做法，在「安心出行」應用程式加入「紅黃碼」。醫務衛生局局長盧寵茂11日在疫情記者會上介紹構想，「紅碼」將用來識別確診者，而「黃碼」則用來辨別完成定點旅館檢疫、正在居家健康監測的入境人士。二者皆不能進入多種處所，包括餐廳內用。

此外，香港將於15日起，規定居家隔離的確診者須戴電子手環，確保患者不離開居家範圍。盧寵茂指出，若確診者離開相關地點即屬違法，推行實名制可幫助當局執法。紅黃碼則不設追蹤功能，不會影響一般市民。

「安心出行」是港府於2020年11月推出的感染嚴重特殊傳染性肺炎風險通知行動應用程式，無須收費，用戶只需在手機應用程式商店輸入名字，或是下載安心出行官網提供的APK就能使用，讓用戶記錄行蹤。

安心出行擬改實名制，另引入紅黃碼的概念，以識別確診及高風險者。核酸確診者的安心出行會轉為「紅碼」，阻止患者進入高危人群的場所，即醫院、老人院舍，和需要脫除口罩的地方；入境人士的安心出行則考慮轉為「黃碼」，防止他們到訪高危人群的場所，但暫不影響乘坐交通工具。

目前入境香港人士到旅館檢疫須最少7天，港府正考慮把部分檢疫期改為居家健康監測，這意味著未來入境者可縮短旅館檢疫的時間。監測期間，檢疫者外出要做到「點對點」。然而，港府仍在研究第3天核酸檢測等數據，因此未告知相關方案的生效日期。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為，健康碼措施可配合放寬入境檢疫，也可限制確診者及曾到高風險場所人士出入部分處所，達到精準防疫。但如果參考大陸，以健康碼限制使用公共交通，則未必能有效防控疫情，也帶來不確定性。