大陸地方銀行金融問題連環爆！繼河南之後，安徽省蚌埠市地方金融監管局網站7月11日深夜發布消息，蚌埠銀保監分局、蚌埠市地方金融監管局發佈公告稱，對固鎮新淮河村鎮銀行帳外業務客戶本金分類分批開展先行墊付工作。

具體來看，公告稱，2022年7月15日開始首批墊付，墊付對象為單人合併金額5萬元(含)以下的客戶。單人合併金額5萬元以上的，陸續墊付，墊付安排另行公告。

公告還指出，資金墊付後，若發現客戶存在額外管道獲取高息或違法違規行為，保留追繳墊付資金的權力。對於額外管道獲取高息或涉嫌違法和犯罪的資金，暫不墊付。

另外，河南銀保監局、河南省地方金融監管局7月11日晚間也發佈公告稱：

根據案件查辦和資金資產追繳情況，經研究，對禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行帳外業務客戶本金分類分批開展先行墊付工作。

一、2022年7月15日開始首批墊付，墊付對象為單家機構單人合併金額5萬元(含)以下的客戶。單家機構單人合併金額5萬元以上的，陸續墊付，墊付安排另行公告。

二、資金墊付後，若發現客戶存在額外管道獲取高息或違法違規行為，保留追繳墊付資金的權力。

三、對於額外管道獲取高息或涉嫌違法和犯罪的資金，暫不墊付。

四、墊付工作由河南省農村信用社聯合社代理組織實施。請登錄微信小程序「村行墊付」辦理，聯繫電話：4000566569、4001030655(微信小程序「村行墊付」和聯繫電話於2022年7月15日上午9時啓用)。

《每日經濟新聞》報導，值得一提的是，就在7月10日晚間，河南省許昌市公安局也通報，2011年以來，以犯罪嫌疑人呂奕為首的犯罪團伙通過河南新財富集團等公司，以關聯持股、交叉持股、增資擴股、操控銀行高管等手段，實際控制禹州新民生等幾家村鎮銀行。

同時，利用第三方互聯網金融平台和該犯罪團伙設立的君正智達科技有限公司開發的自營平台及一批資金掮客進行攬儲和推銷金融產品，以虛構貸款等方式非法轉移資金，專門設立宸鈺信息技術有限公司刪改數據、屏蔽瞞報。

君正智達科技浮出水面，這是一家什麼公司？

企業工商信息為，君正智達北京成立於2020年2月20日，法定代表人是楊鴿，監事為許夢鑫。登記機關為北京市海淀區市場監督管理局，核准日期為2022年3月16日。

君正智達公眾號介紹，該公司在網上銀行、移動銀行、第三方支付、智能監控、供應鏈金融等領域積累了豐富的技術和經驗，為金融機構提供了從電子銀行到核心系統的技術服務，具備從諮詢規畫到落地實施的服務能力，主要產品包括智慧銀行系統、智能存款、智能信貸、供應鏈金融等。

從其具體業務介紹可見，目標客戶主要是銀行。官方介紹為，君正智達擁有完備的銀行互聯網信貸體系＋業務解決方案。業務介紹還有：風控架構包含APP端的欺詐風險防範、貸前授信模型、貸中管控策略以及貸後資產保全與處置。

《每日經濟新聞》記者撥打該公司工商信息欄所留聯繫電話，顯示號碼所屬地為河南鄭州，語音提示「所撥打用戶已暫停服務」。

《每日經濟新聞》記者還注意到，除了河南新財富集團，幾家村鎮銀行還有另一位共同的股東——許昌農商行。

5月25日，許昌農商行實際控制人許昌市投資集團有限公司發佈了一則關於近期市場傳聞的澄清公告指出：「許昌農商行為禹州新民生村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、安徽固鎮新淮河村鎮銀行和安徽黟縣新淮河村鎮銀行股東，以上五家村鎮銀行均為獨立法人機構且獨立運營，許昌農商行不實際控制其經營管理。」