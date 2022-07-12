Israeli MOD & Elbit Medium Robotic Combat Vehicle. Credit: Israeli MOD

以色列宣布將於2023年開始測試由國防部國防研究發展理事會（DDR&D）、坦克暨裝甲運兵車理事會（Tank and APC Administration）所共同投資的項目：中型機器人戰鬥車（M-RCV）。這台機器人載具已於今年歐洲防務展（Eurosatory 2022）的以色列埃爾比特系統（Elbit Systems）展位中登場。

根據以色列國防部報導：全系統主要由以下部件組成：車身為B.L. Advanced Ground Support Systems Ltd. （B.L）研製的新型機器人平臺BLR-2、同樣搭載於Eitan步兵戰鬥車上的30毫米自主炮塔，埃爾比特系統的鐵拳（Iron Fist）主動式防護系統，火控和任務管理系統，以及機器人自主運作套件和戰情系統。這台無人戰鬥車輛本身還搭載了用於前線偵察的膠囊無人機，以及由埃爾比特系統和Foresight (Foresight Autonomous)所開發的被動感測套件。

The robotic unmanned vehicle includes a 30 mm autonomous turret developed by the IMoD’s Tank and APC Directorate, Elbit’s “Iron Fist” Active Protection System, an IAI missile launcher, Rafael Advanced Systems’ “Spike” missiles, and more pic.twitter.com/9ysZLVoMjT — Ministry of Defense (@Israel_MOD) June 13, 2022

作為一套技術力展示平台，M-RCV集成了許多尖端技術，包括先進的機動能力，籌載量和針對各種任務需求的配置能力，以及整合式無人機運輸和回收無系統。該車還將包括整合火控系統，用以搭配以色列航空航天工業公司（IAI）飛彈發射器和拉斐爾先進防禦系統的長釘（SPIKE）反戰車飛彈。

M-RCV將可作為多樣化任務下的一套無人自主解決方案，可用於前線偵察任務，在全地形條件下又具有一定的殺傷力、可全天候運行，同時強調效率、簡單，能以最少的人員操作，並隨時能整合進多種不同無人載具的網路中，與其它不同的無人載具系統共同執行任務。