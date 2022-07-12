反映中國相關政策不確定性逐漸緩解以及基本面開始修復，近期北向資金大幅流入A股，A股後市漲升行情看俏。就類股表現分析，近期北向資金的主要流入盈利預期改善的產業，隨著消費復甦預期的加強，食品飲料、汽車等消費行業業績明顯好轉，同時也獲得北向資金的加倉，建議優先布局。

台新中証消費服務領先指數基金葉宇真表示，基本面悲觀預期在A股前波大跌中已充分price in，而根據歷史經驗，上証指數過去五次第一波修復行情中平均漲幅逾25%，中國基本面中已三個指標出現回升，在貨幣指標方面：今年5月社融存量同比攀升至10.5%，M2在5月同比亦回升至11.1%；在財政指標方面，基建投資累計同比低點在2021年11月為-0.2%，今年4月已大幅提升至8.3%，到了5月，地方政府新增專項債發行提速，基建投資增速預計續升；在製造業指標方面，今年4月中國製造業PMI下滑至47.4%，PMI新訂單下滑至42.6%，隨著各地復工復產推進，5月製造業PMI回升至49.6%，PMI新訂單回升至48.2%，此外，5月汽車銷量單月同比增速為-12.6%，較4月-47.6%明顯改善，說明4月已是底部區域。

葉宇真指出，就股市分析，歷史上A股和美股整體相關性不高，1991年以來上証綜指和標普500滾動3個月的相關係數均值為0.17，2014年11月滬港通開通後該相關係數的均值也僅為0.40。進一步觀察2014年11月後，美股出現跌幅10%以上的下跌時A股走勢修正，但今年4月下旬以來，美股多次單日跌幅超過3%的急跌，近期A股已開始對美股下跌脫敏，亦即A股已逐漸走出自己的路，下半年隨著政策作多力道加強，經濟進一步回升，A股漲升行情相對看好，目前正是中長線布局時機。