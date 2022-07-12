億萬富豪馬斯克放棄以440億美元收購社群媒體推特公司，兩造可能面臨漫長的法律戰，推特股價今天暴跌。馬斯克還在推特發文嘲諷這家公司，但有分析師認為這盤棋還未走到死局。

推特（Twitter）股價下跌11.3%，收在32.65美元。分析師說，馬斯克（Elon Musk）放棄收購，使得推特在核心業務面臨種種挑戰的此刻陷入脆弱狀態。

馬斯克揚言放棄收購推特已有數週之久，本月8日決定終止交易。美國證券文件中包含一封他的律師所提信函，內容提到他指責推特在假帳號的數量上提出「誤導性」陳述。

馬斯克宣布放棄收購後，推特公司表示將提告以爭取達成交易。馬斯克10日晚間首度在決定終止交易後公開發言，於推特發文嘲諷這家公司。

馬斯克推文說：「他們先說我買不了推特，然後又不揭露機器人帳號的資訊。現在他們想上法院逼我收購推特，如今他們不得不在法庭上公布機器人帳號相關資料了。」這段聲明還附上馬斯克的肖像4連拍，他笑得一張比一張開心。

另一則推文只有一個詞「將軍」，附圖是武術明星查克諾瑞斯（Chuck Norris）和他面前的一副棋盤。

證券文件顯示，推特今晚提出了新的反駁，公布推特法律團隊寫給馬斯克律師團隊的一封信，內容指稱馬斯克終止交易的依據「無效且有誤」。

推特的律師團隊表示：「推特要求馬斯克和馬斯克相關各方遵守協議下的義務，包括他們有義務各自盡合理的最大努力，來實現並讓協議設想的交易生效。」

馬斯克今年4月簽署收購協議，如今終止交易，恐與推特產生漫長的法律攻防。推特最早並不贊成與馬斯克這名行事難以預料的有錢創業家交易。

最初的收購協議包含10億美元的單方終止協議費用。

推特替平台上的假帳號監督問題提出辯護，還說會向馬斯克提告，逼他完成交易。推特聲稱假帳號的數量不到總數的5%，但馬斯克質疑實際上不只這個數。

標普全球評級（S&P Global Ratings）表示，馬斯克終止交易會給推特「帶來諸多下行風險」，指出由於衰退風險增加，推特與廣告相關的收入變得不穩定。

標普全球評級表示，就算推特獲得10億美元「分手費」，風險也還是存在，「雖然這筆分手費對信用評級來說可能是正面的，但我們認為，在所有可能發生的情境中，恐怕負面名聲都有害推特與廣告商、員工和投資人的關係」。

有些市場觀察員早在馬斯克宣布有意收購推特時，就預估這項交易很快會破裂，但也有些人至今仍認為不能把話說死。

投資研究公司「晨星」（Morningstar）的分析師莫哈拉比（Ali Mogharabi）說：「兩造有可能面臨漫長的法律攻防，最後結果仍難以預料，但我們認為推特的論據可能比較有力。」

「我們也認為，馬斯克和推特仍有可能達成（收購）價格更低的新協議。」（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1110712