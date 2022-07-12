民進黨桃園市長參選人林智堅12日上午完成遷戶籍手續成為桃園人。(呂筱蟬攝)

國民黨中壢區市議員參選人謝克洋，要贈林智堅《別再剪貼論文》 一書當遷戶籍禮物。(呂筱蟬攝)

民進黨桃園市長參選人林智堅，12日上午赴中壢戶政事務所完成遷戶籍手續，正式成為桃園人，對於他的論文風波，國民黨台北市議員王鴻薇再披露，竹科管理局不僅已正式發文調查林智堅涉侵權案，要求中華大學應釐清說明，該份公文內容更是直接打臉林智堅說法，亦即「就算是著作權人也不得拿報告內容發表期刊論文」。林對此則回應，自己已經完整說明並提告抹黑，而學校都表示會成立學術倫理審定委員會，「程序走完之後有自信會還我清白。」

雖然自稱有信心還清白，藍營仍對此緊追不捨，國民黨中壢區市議員參選人謝克洋就到場稱要送給林智堅喬遷戶籍禮物一本書，書名就叫《別再剪貼論文》，批林之後如果落選要到美國深造，博士論文就要參考這本書別再複製貼上，林則在幕僚催促之下快步上車離開現場。

林智堅說，論文案第一時間做了很多說明，國民黨持續在這議題複製、貼上持續抹黑潑髒水，不是選民所樂見，選舉應該要提出牛肉良性競爭，在第一時間對於惡意抹黑造謠的人已經提告進入司法程序，學校部分第一次記者會兩所大學指導教授都已提出聲明，他在老師指導之下自己完成相關論文，現在2所學校都已經發出新聞稿，都表示會成立學術倫理審定委員會，程序走完之後有自信會還我清白，這段時間也要相信學校獨立性、公正，不要再透過輿論媒體方式潑髒水給學校壓力。

自己轉戰桃園市長選戰後，對於新竹市選情林智堅仍抱信心，他說，對沈慧虹非常有信心，大家可在近期民調看出來，她在這麼短時間民在民進黨徵召之後，她就能很快迎頭趕上，在民調中已經和國民黨競選對手已經進入誤差範圍，不過選舉要步步為營，每一天勤跑基層，相信過去自己打造新竹經驗與新竹改變，這8年來沈落腳在新竹高度展現專業，也是對新竹非常有熱情的人，相信她一定能獲得新竹市民支持成為新竹市第一位女市長。