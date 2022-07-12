台灣機械工業同業公會公布台灣機械6月出口值30.79億美元，年增16.5％，創下歷史次高紀錄，僅次於今年3月；其中，6月工具機出口2.67億美元，月增7.7％、年增19.3％。累計上半年台灣機械設備出口值177.55億美元，年增12.7％；工具機出口值14.5億美元，年增14％。

以上半年機械設備出口值前三大來看，受惠於半導體產業需求暢旺，電子設備出口25.2億美元，年增6.6％，檢量測設備出口值23.34億美元，年增9.2％，工具機則以14.5億美元排名第三，年增14％。

上半年台灣機械出口前三大市場來看，美國為主要出口國，出口金額46.86億美元、占26.4％；中國退居第二大市場，出口金額46.75億美元，出口比重由過往超越三成降為26.3％；第三大市場為日本，出口金額10.61億美元、占6％。

機械公會指出，今年上半年受諸多國際不利經濟因素影響，全球經濟復甦力道不明，但台灣整體出口仍然維持暢旺，雖然機械設備為資本財，受景氣波動影響較大，但觀察上半年台灣機械出口仍年增12.7％，工具機設備出口也成長14％，顯示台灣機械設備仍具國際競爭力，預期全年可望維持正成長。