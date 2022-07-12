觀察者網引述俄羅斯衛星通訊社7月12日消息稱，烏茲別克代理外交部長弗拉基米爾·諾羅夫表示，伊朗今年將被接納為上海合作組織（SCO）成員，在撒馬爾罕峰會上將簽署伊朗作為上合組織成員國的義務的備忘錄。

諾羅夫在莫斯科舉行的圓桌會議上稱，「今年烏茲別克擔任輪值主席之際，伊朗將成為上合組織成員國。撒馬爾罕峰會上也將簽署關於該國加入上合組織義務的備忘錄。」

諾羅夫進一步表示：「目前白俄羅斯已遞交申請。今天已將白俄羅斯的申請遞交至成員國。如果做出一致決定，我認為會這樣，上合組織撒馬爾罕峰會上將做出決定，啟動接收白俄羅斯成為上合組織新成員的程序。」

據上合組織官網消息，上合組織是中國、俄羅斯、哈薩克、塔吉克、吉爾吉斯、烏茲別克領導人於2001年成立的國際組織。2017年給予印度和巴基斯坦成員國地位。目前，上合組織的四個觀察員國分別為阿富汗、白俄羅斯、伊朗、蒙古國。

2021年，上海合作組織成員國元首理事會第21次會議與會者於9月17日在杜尚別簽署文件，啟動了伊朗加入該組織的進程。

值得注意的是，當地時間6月27日，伊朗外交部宣佈已經申請加入金磚國家。伊朗外交部發言人表示，金磚國家建立了具有多種功能的創造性合作機制，伊朗已與金磚國家就申請成為成員國事宜進行了一系列磋商，希望伊朗的加入能為所有成員國帶來「附加價值」。