對於美國擴大在亞太地區的存在和影響，大陸外長王毅昨（11）日在東協秘書處表示，中美在該區域應有良性互動，不以敵對、遏制對方為目的，促進地區的穩定與發展，為各國提供更多的公共產品。

據大陸外交部網站，王毅表示，對於其他國家參與亞太地區事務，中方歷來持開放態度。關鍵在於，他們的舉動是有利於維護地區和平穩定，還是試圖加劇緊張對立；是有利於促進地區發展振興，還是想搞脫鉤斷鍊；是有利於增進地區團結合作，還是要另搞一套，甚至製造分裂。相信地區各國人民心中都會有一桿秤，歷史也會就此給出公正的評價。

王毅指出，他在峇里島與美國國務卿布林肯會晤時，建議中美雙方探討確立在亞太地區良性互動的規則，以踐行開放的區域主義。規則的核心要素就是：支持東協的中心地位，維護現有區域合作架構；尊重中美彼此在亞太的正當權益，不以敵對、遏制對方為目的；自覺發揮負責任大國作用，促進地區的穩定與發展，為各國提供更多的公共產品。

王毅強調，中美如能實現在亞太地區良性互動，善莫大焉，不僅有助於增加中美關係的正面預期，也符合地區國家的普遍期待。中方對美方做何反應拭目以待。這也將檢驗美國能否放下霸權心態，克服冷戰思維，摒棄零和邏輯，真正為亞太的和平與繁榮發揮建設性作用。