美商晶片大廠英特爾今天宣布攜手統一可延伸韌體介面（UEFI）BIOS供應商系微、台北大學，完成首期UEFI韌體開發人才培訓課程，協助大專院校銜接業界需求。

英特爾發布新聞稿指出，此培訓課程由系微負責課程規劃與教材內容、英特爾提供搭載Intel Core處理器的硬體平台，於台北大學首次推出，幫助有興趣的大學生了解UEFI韌體介面如何與現在的電腦架構互動。

這門UEFI培訓課程開設在台北大學資訊工程學系四年級110學年度第二學期，共有34位學生報名選修，甚至還有已修習完成程式設計、資料結構、演算法等必修課程的大二、大三學生，以及外系學生加入。

英特爾表示，UEFI已在普遍使用的x86架構電腦當中取代傳統BIOS（基本輸入輸出系統），負責在開機時初始化硬體，並作為硬體、韌體和作業系統中間的溝通介面。UEFI使用C語言並導入模組化概念，對於開發者而言更易於修改與發展獨有特色，目前各個主機板廠牌使用的圖形化UEFI介面就是範例之一。

英特爾台灣分公司總經理劉景慈說，英特爾在全球各國有不同層面的人才培育計畫，透過此次三方產學合作，不僅強化學生對韌體的興趣及教育，也協助大專院校銜接業界需求。（編輯：張均懋）1110712