23歲台灣女孩周子瑜2015年以JYP旗下女團TWICE出道，雖然中間歷經波折，TWICE的人氣也水漲船高，近日傳出TWICE成員與JYP約滿，正面臨是否續約的關卡，還有傳言指JYP打算放生周子瑜，導致她一度在日本演唱會上痛哭，其他成員則是簇擁安慰。今(12日)一早，JYP公布最新聲明，宣布TWICE已經全員完成續約，也讓粉絲放下心中大石。

周子瑜當年參加生存實境節目《SIXTEEN》走紅，最終和MOMO成為追加中選的成員之一，同年推出新專輯一炮而紅，接連發了多張唱片和世界巡演，近日則有網友發文認為周子瑜在MV或歌曲中被安排的分量減少，質疑是否與即將約滿有關。

台灣女孩周子瑜以TWICE成員身分在韓國發展了7年多。（圖／翻攝自thinkaboutzu IG）

當時消息傳出，除了周子瑜以外的其他8位TWICE成員都已經和JYP繼續續約5年，只有周子瑜決定續約3年，並以單飛不解散形式將觸角伸到其他工作，此外，還傳出疑似周子瑜媽媽的推特帳號，意有所指表示：「遇到不對的人，轉身離開，才是聰明人。」

今年4月TWICE在日本舉行演唱會時，周子瑜突然在台上有感而發淚灑現場，讓其他成員看到後立刻衝上前去安慰，而對於TWICE合約的去向，JYP稍早發布正式公告，指出：「TWICE在今年秋天約滿前，全員已經都和JYP娛樂完成續約」，並指雙方是互利的關係，是TWICE讓JYP在韓國娛樂經紀公司站穩腳步，也是JYP成為TWICE的後盾，讓其成為一線女團代表，彼此決定以這樣的信任和約定為基礎，「相信未來會有更好的發展，以達成續約協議」。