廉政署偵辦台北市立第一、第二殯儀館集體收賄弊案，查出時任一殯、二殯化妝室的多名技工、工友，涉嫌向多家殯葬業者收取1000至2000元的紅包，甚至為1位日籍往生者遺體進行防腐作業，也要求2000元紅包，總計收賄1萬500元；台北地檢署12日依貪汙罪起訴技工、工友及業者13人。

殯葬處員工與殯葬業者勾結的「紅包文化」及陋規，由來己久，檢調多年來已查獲多起案件，且廉政署也針對易生弊端的殯葬人員展開專案稽核，但收受紅包的陋習仍是時有所聞。

廉政署接獲檢舉，指殯葬業者為求進館、入殮、化粧等業務順遂，包括淨身、著裝、化粧、補粧、挑選較佳的冰櫃位置、在冰櫃擺放念佛機、儘速整理大體儀容，交付1000、2000元不等現金，給一、二殯化妝室人員。

由於有部分殯儀館員工看不下去，扮演「吹哨者」向政風單位檢舉，廉政署認為，禮儀業者與台北市殯儀館員工涉嫌不違背職務行、收賄，涉有違反《貪汙治罪條例》罪嫌。

檢廉查出，2019年1月至2021年3月間，一殯、二殯的基層人員，涉嫌在替7名往生者進行縫補遺體、化妝、防腐、入殮等業務，殯葬業者為求進館、入殮、化粧等業務順遂，包括淨身、著裝、防腐、化粧、補粧、挑選較佳冰櫃位置、在冰櫃擺放念佛機、儘速整理大體儀容等便利，依個案向殯葬業者收取1000元、1500元及2000元不等的紅包，總計賄款1萬500元。

此外，台北市殯葬管理處副處長王文秀，被檢舉涉嫌於2020年至2021年間洩漏殯葬處採購奠祭、禮廳布置標案資訊，護航特定廠商得標，涉嫌違反《貪汙治罪條例》圖利罪等罪，台北地檢署仍在偵辦中。