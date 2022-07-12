夏天到了，家中蟲子越來越多，一名民眾近日發現電腦螢幕上黏著一塊類似梅餅的圓餅物體，近看發現竟然是喇牙（白額高腳蛛）的蛋，上百隻小蜘蛛從蛋裡竄出的畫面讓網友們看了頭皮發麻。

上百隻小喇牙從蛋裡竄出的畫面相當壯觀。（翻攝自爆廢公社）

這名男網友在臉書「爆廢公社」指出，近日一早準備出門前發現家裡電腦螢幕黏著一塊像是梅餅的圓餅物體，原以為是螞蟻搬梅餅在螢幕上享用，但又覺得在螢幕上吃東西不太符合螞蟻習性，沒想到靠近看才發現是喇牙（白額高腳蛛）在螢幕下蛋，且蛋還已經孵化，上百隻小喇牙從蛋裡面竄出，讓原PO覺得十分壯觀。

原PO表示，幸好有密集恐懼症的女友日前回高雄了，不然她看到可能會瘋掉，「大概又會用酒精或火攻來殺喇牙，或是逃離家裡了」，但原PO則滿喜歡蜘蛛，認為牠們是益蟲，能捕食蟑螂、蚊子等害蟲，打算先放著不管3天讓小蜘蛛各謀生路，結果晚上下班一看，小蜘蛛們已經跑光，讓他笑翻「家裡的蟑螂們給我注意了，現在你們有上百隻準掠食者在覬覦你們了，再飛啊！」

對此，網友們看到小喇牙傾巢而出的畫面都頭皮發麻，紛紛留言：「這個家不能要了」、「螢幕要燒毀」、「我無法跟牠們在一起生活3天」、「這個我會拿噴火槍直接消滅，螢幕什麼的可以買新的」。