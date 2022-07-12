晶圓代工龍頭台積電(2330)將在14日召開線上法說，美系外資趕在法說前出具最新報告，認為將釋出正向的第三季營運展望，由於投資人對明年成長預期甚低，預期股價可能已觸底，建議可在14日前建立些許投資部位，維持「加碼」評等、目標價780元不變。

台積電股價5日下探433元的近20月低點，隨後止跌反彈至470.5元，近日呈現低檔震盪盤整態勢，今（12）日受賣壓影響開低下跌2.06％至452.5元，早盤維持約2％跌幅，表現仍偏弱。不過，三大法人近期持續回補，上周合計買超2.81萬張，昨日續買超4899張。

美系外資表示，迄今已訪談約30名美國投資者，多數人認同台積電股票估值看來甚具吸引力，但並不急於現在購買，關鍵因素為擔心可能還有進一步造成台積電下滑的原因，如明年的雲端資本支出或新蘋果iPhone 14銷量等問題。

從股價估值來看，基於重估及降評等因素，美系外資認為不易已預測台積電底部，目前本益比估值約13倍，落於10年平均區間11～27倍的低檔。相較之下，全球記憶體產業本益比估值目前約為股價淨值比的0.85倍，相較10年平均區間約0.9～1.7倍已明顯落底。

而美國投資者對台積電有三大主要疑問，包括：一、晶圓廠稼動率何時開始下降？大客戶是否正在砍單？二、考慮到目前下行周期，台積電真能在明年將晶圓代工售價提高6％？三、英特爾和三星在新製程技術是否超越台積電？

至於目前台積電股價是否已觸底，美國投資者認為，若站在賣方角度，認為台積電明年獲利向下修正將在未來2～3個月內反應，同時維持觀望態度，但若參考2018年的下行周期，台積電股價可能已觸底。

美系外資認為，儘管台積電股價走勢至年底前表現可能仍相當坎坷，但考量長期將有顯著上行空間，寧願提早認為股價已觸底，並看好14日的線上法說將釋出健康的第三季展望和高速運算（HPC）需求，可能成為近期推動股價表現的正向催化劑。

基於台積電第二季營收表現，美系外資認為此趨勢可望延續至第三季，預估台積電第三季營收將季增5～10％，由於高稼動率及有利的匯率因素，毛利率可能達58％。今年每股盈餘預期調升7％，但鑒於全球經濟不確定性，微幅下修明後2年晶圓出貨量及營運支出預期。

美系外資認為，由於先進製程產能稀缺，與二線晶圓代工廠的供過於求風險大不相同，台積電是未來十年大中華區的主要科技股。蘋果、英特爾和超微等大客戶將繼續使用台積電的的技術創新晶片設計。

就需求結構而言，由於高速運算（HPC）、智聯網（AIoT）、電動車和5G等應用，美系外資仍看到潛在運算市場規模擴展。雖然並未低估宏觀因素對台積電營運的潛在影響，但就目前水準而言，認為台積電風險回報仍有利，對維持「加碼」評等、目標價780元不變。