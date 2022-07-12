2022年環太平洋軍演（Rim of the Pacific 2022）

美國太平洋艦隊（US Pacific Fleet）司令帕帕羅（Sam Paparo）說，規模龐大的2022年環太平洋軍演（Rim of the Pacific 2022）目的不在對抗或威脅中方，但重心確實在於針對未來幾年可能爆發的衝突，磨練最主要的技能和技術。

據《防務新聞》（Defense News）12日報導，北京公開說，要培養2027年武統台灣的戰力。而今年俄羅斯侵略烏克蘭後，美軍提供支援，引發了萬一中方在2030前攻台，美國可能支持台灣到什麼程度的更多問題。

2018年時，中方未獲邀參與環太平洋軍演，美國海軍官員堅稱，這兩年舉行一次的多國軍演並未特別針對北京，或其他任何國家。

當帕帕羅被問及，中方2027年可能武統台灣的威脅是否引導了軍演方向，或其中影響其中任何特定的問題時，他回答，環太平洋軍演是就2027年台海情勢而設計，在於提升國際聯盟因應相關狀況的熟練度，其中包括兩棲作戰和遠程打擊等。

2022年環太平洋軍演（Rim of the Pacific 2022）