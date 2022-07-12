美國西部優勝美地國家公園南緣的野火迅速蔓延，今天延燒至園區最茂密、且受乾旱嚴重破壞的紅杉林區，濃煙持續飄往舊金山灣區，導致夏天遊客最多的南口關閉。

優勝美地國家公園（Yosemite National Park）坐落於舊金山往東約260公里處，每年有300萬遊客造訪，7月和8月是一年當中最熱門的旺季。瑪利波沙谷（Mariposa Grove）因有許多高入雲霄的紅杉巨木，成為其中最受歡迎的景點之一。

華希本野火（Washburn Fire）自7日下午在瑪利波沙谷附近開始燃燒，截至今天下午延燒2340英畝（約947公頃）。從野火警告網的鏡頭可以看到乾、熱天氣下的巨大灰雲盤踞天空。

當地消防官指出，已出動近550名消防人員滅火，並有更多人力即將進駐，目前25%火勢獲得控制。起火原因尚待調查，由於該區沒有偵測到閃電，不排除是人為因素。

優勝美地國家公園管理處表示，消防人員成功地阻止火焰燒毀瑪利波沙谷的巨型紅杉，千年樹齡的紅杉逃過火劫，但部分樹木留下近180公分長的傷疤。

紅杉因厚樹皮和高樹冠，在過去免於火吻。然而，隨著氣候變遷、加州日益嚴重的野火對紅杉帶來威脅。

科學家估計自2020年起卡瑟爾野火（Castle Fire）、2021年溫蒂野火（Windy Fire）和KNP複合野火，導致園區內20%成年紅杉死亡。

致力於保護巨型紅杉的防護工作愈來愈重要，自8日開始，工作人員在該處林園鋪設灑水器系統、梳剪樹枝及預防性燒林等措施。

當火勢逼近時，消防人員採用攜帶式灑水器濕潤紅杉的底部，並手持工具刮除大樹周邊的土壤和雜物，

除了保護巨大紅杉外，工作人員優先疏散園區內距離大火不到一公里遠的瓦沃納（Wawona）社區及營地近1600名民眾。

截至今天，優勝美地國家公園南口包括瑪利波沙林園和瓦沃納等皆關閉，其餘出入口維持對外開放，不過遊客在園區內外會看到煙塵繚繞。（編輯：馮昭）1110712