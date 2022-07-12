高雄市長陳其邁12日到大寮區視察拷潭排水整治工程（圖），當地民眾希望可以解決逢雨必淹的惡夢。（林瑞益攝）

高雄市大寮區過去25年來幾乎逢雨必淹，高雄市長陳其邁12日到大寮區視察大寮區拷潭排水整治工程。對於國民黨議員陳麗娜等質疑台積電的8月動工問題與地下水造成二次汙染，陳其邁說，汙染整治與台積電的建廠期程都沒有問題，如期如質的進行。

對於國民黨這次高雄市選戰要找立法院前院長王金平擔任榮譽主委，陳其邁說，他11日到媽祖港橋改建，12日到拷潭關心排水、淹水問題，這些都是民眾切身遇到的問題。政府最重要的工作就是能接地氣，解決民眾的問題，尤其像積淹水，是切身痛點，這是目前民眾最關心的，市府針對問題來解決。

國民黨高雄市議員邱于軒也到場關心，陳其邁肯定邱關心地方建設，邱于軒在視察後表示，2018年時韓國瑜在這裡涉水關心淹水問題，這需要地方與中央通力合作，後來陳其邁接力在做，地方建設需不分藍綠。

邱于軒向陳其邁反映整治河道要通盤檢討，對河道做整體規畫。水利局對此說，有通盤規畫，過去是一些板橋，對於私人棧橋都已經拿掉了，已經加設防汛道路，會對此加以管理。

對於近來陳其邁的拔樁現象，邱于軒說，她的骨子裡都是藍的，沒有拔樁問題，建設不分藍綠，對於此水利建設，她肯定陳其邁。

水利局表示，此工程經民進黨立委林岱樺協助，水利署已同意核列總經費約4億元做拷潭排水中上游一期、二期及拷潭排水左岸等3項整治工程，整治長度約2公里，整治範圍由拷潭排水鎮潭路至保福宮下游附近，渠道由5公尺拓寬至14公尺。各項工程完成後可改善拷潭排水周遭及歡喜大樓低窪處積淹水狀況。