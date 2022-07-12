分科測驗今進入第二天，如何選擇校系成熱門話題，因過去網路不盛行，各科錄取成績無法從網路得知，因此報紙刊載的各校系錄取標準、提供的電腦查榜服務，成為考生重要資訊來源。《中時新聞網》取得民國80年聯考的各校系最低錄取標準表。結果顯示，當年第一類組的第一志願大翻轉，首度由台大法律系法學組奪冠，往年排名第一的台大國貿系則屈居第二名。此外，自當年起，各校的法律系多在財經相關學系之上。

翻出距今31年前的歷史資料，當年仍屬聯考制度，各校系的錄取分數可一覽無遺。（圖／讀者提供）

如何選系頗受關注，《中時新聞網》的「人生重來該選啥科系？文組1黑馬竄出：超實用」報導，一名網友在網路詢問大家，若能重選科系，會選什麼系？眾網友多表示，除最熱門的理工科系外，法律系受關注，「活到某個階段覺得無論做什麼工作，都要懂點法律，不如一開始就讀法律。」

有讀者提供《中時新聞網》當年的錄取分數表，翻出距今31年前的歷史資料，當年仍屬聯考制度，即指考的前身，各校系的錄取分數可一覽無遺，考生多半根據前一年的分數來填寫志願表。以80年度各類組十大熱門科系而言，與前一年、即79年度大同小異，但第一類組就出現大翻轉，尤以法律系開始受考生青睞、排名往前大挪移，引人矚目。

台大法律系分法學組、財經法組、司法組，因此錄取分數各異，當年以法學組錄取分數最高，首度擊敗往年排名第一的台大國貿系，拿下冠軍寶座。而師大英語系也擠進前十名，打破台大一校獨大的局面。

此外，當年除了台大法律系大躍升外，其他大學的法律系也差不多都在財經相關學系之上，政大而言，法律系三個組的最低錄取原始總分，都高於政大國貿系。同樣地，中興大學法律系法學組分數也較該校企管系來得高。

其他類組的前十名排行，則與民國79年度相同，第二類組因原台大資訊系分成資工、資管兩系，且雙雙進入前十名。

當年第二類組的最低錄取原始分數為210.25，而可繳交志願卡的最低原始分數為210分，因此，幾乎此類有繳交志願卡的考生都可上榜。