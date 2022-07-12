後勁勞宅自救會長徐嘉志爆料，當地上週出現嚴重的臭味，懷疑是「熱脫附」整治工法所致。（袁庭堯攝）

中油五輕整治區未依原計劃於6月交地給台積電，後勁地區居民爆料當地地下水汙染整治未成有惡臭，市議員陳麗娜直指這就是台積電遲未和高市府簽約、土地無法點交的原因。經發局駁斥，當地絕無二次汙染，台積電建廠計畫如期如質進行。

中油五輕第三區汙染土地4月解除列管，預訂6月點交土地，但目前台積電仍然沒有和市府完成土地簽約、進行點交工作。

陳麗娜帶來知情人士的報料，表示台積電曾就當地土地進行驗證，多次發現不符合標準，市府只好叫廠商挖除再處理。

後勁當地民眾出面指控，中油汙染廠址一直都是「黑箱整治」，工地不給看、驗證不給第三方做、環評裁判兼球員。更拒絕民間監督，當初承諾建置的「LED汙染電子看板」至今也未設置。若不是當地居民熱心蒐證，恐怕沒人知道台積電預定設場址、第三區土地4月解除列管後，不論晴雨始終有大片窪地積水，面積還越來越大，疑似就是從地底下冒出的受污染地下水。

後勁勞宅自救會長徐嘉志表示，當地社區全台罹癌率最高，都是因為地下水汙染。上週出現嚴重的臭味，懷疑是「熱脫附」整治工法所致。居民趙先生表示，60多年從沒聞過這麼臭的味道，但環保局只回覆他們「儀器檢測正常」。

陳麗娜要求市府說明，整治成果被台積電打槍幾次？市府有沒有叫廠商挖除再處理？是否地下水湧出造成土地解列後二次污染？為何還未能和台積電完成土地簽約？什麼時候才能完成土地點交工作？

市議員李眉蓁表示，市府保證會找第三方來驗證土汙整治成果，原本承諾的汙染整治資訊公開LED看板迄今仍未建置。市府代替台積電宣布8月動工，其心可議，如何按照程序簽約、如何落實汙染改善，市府應該說明白。

經發局長廖泰翔嚴正駁斥陳麗娜，不應以民眾之名散播錯誤訊息，園區絕對不會有2次汙染問題，園區作業與台積電公司充分合作建廠進度均如期如質持續進行。台積電公司亦多次表明，高雄廠2022年動工，2024年量產的時程不變。

環保局依土汙法程序完成土壤及地下水驗證作業，檢測結果均符合相關標準，並於今年3月28日、5月31日公告解除列管。該區土汙、地下水都經過專業與嚴格的檢測，資料均完整公開在網站上。

經發局強調，園區四周設有鋼板樁阻隔，不會有2次汙染問題，在接續的開發及營運階段，市府會依循環評承諾與作業辦法持續辦理土壤及地下水監測作業，掌握土壤及地下水狀況，落實相關環境保護作業。

配合行政院打造南部半導體「S」廊帶政策，高雄煉油廠將轉型為半導體材料研發與製造核心專區，市府已於6月同意園區建廠土地予台積電公司申請使用，園區公設工程以及台積電建廠相關進度均如期如質持續推動。