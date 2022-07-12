據中新網報導，海峽論壇組委會辦公室副主任、省政府台港澳事務辦公室副主任吳一明表示，第十四屆海峽論壇將於7月12在廈門拉開序幕。本屆論壇繼續以「擴大民間交流、深化融合發展」為主題，採取線上與線下相結合、集中與分散相結合的方式開展各項交流活動，主會場設在廈門，福建省有關設區市和平潭綜合實驗區也分別舉辦相關活動。本屆論壇安排了論壇大會和青年、基層、文化、經濟交流四大版塊43場活動，有關設區市同期舉辦的有12場活動。此外，還將在10至11月安排紀念兩岸開啓交流35週年系列13場活動。

在台灣嘉賓邀請方面，本屆論壇線下活動邀請台灣有關政黨代表、主辦單位代表，以及行業精英、社團負責人、工青婦、鄉鎮村裡、農漁水利、民間信仰等各界嘉賓約2000人，其中集中活動期間邀請台灣嘉賓約1000人。現在論壇各項籌備和防疫保障工作已基本就緒。

對於本屆論壇活動的總體安排，吳一明表示：論壇大會將於7月13日上午10：00在廈門會議中心舉行，線上線下結合舉辦。青年交流版塊，有海峽青年論壇、「單車天使」第一家園騎行之旅、兩岸青年創新創業論壇、「兩岸一家親·從小心連心」研學體驗營等11場活動。基層交流版塊，有海峽百姓論壇、海峽職工論壇、兩岸社區服務懇談會、兩岸基層治理論壇等11場活動。文化交流版塊，有「福臨浯洲」 兩岸福文化交流活動、兩岸金點子創意大賽、海峽影視季等10場活動。經濟交流版塊，有「海峽金融論壇·台企發展峰會、兩岸特色鄉鎮交流對接暨鄉村融合發展論壇、海峽兩岸工商合作論壇等11場活動。此外，紀念兩岸開啓交流35週年系列活動，有「35年心路」兩岸交流紀事、「跨越海峽來鄉建」研討會、兩岸特色廟會等13場活動。

吳一明表示本屆論壇有以下四個特點：

一是聚焦兩岸青年，彰顯青春創造活力。青春孕育無限希望，青年創造美好明天。本屆論壇持續聚焦兩岸青年群體，除持續辦好海峽青年論壇、海峽兩岸青少年新媒體論壇等活動，還新增舉辦「單車天使」第一家園騎行之旅、海峽少年說暨青少年語言藝術展演等活動，充分展現廣大台青朋友在大陸追求青春夢想、創造美好生活的生動場景，進一步凸顯兩岸青年致力推動中華民族偉大復興的青春力量、青春湧動、青春創造。

二是深化基層往來，展現民間交流大勢。今年是兩岸開啓交流35週年。35年前，在兩岸同胞的共同努力下，兩岸長期隔絕狀態終被打破，兩岸交流交往大門由此打開。福建作為兩岸交流交往的重要省份，35年來始終致力於推動兩岸民間交流，積極營造兩岸同胞共促交流合作、共謀融合發展的良好氛圍。以「民間性、草根性、廣泛性」為特色的海峽論壇應運而生，已連續舉辦13屆，累計吸引超30萬兩岸同胞共同參與。

本屆論壇除繼續關注兩岸民生熱點問題，舉辦基層治理、衛生健康、紅十字、宮廟、殘障人士、社區治理與服務等論壇活動外，還新增舉辦「35年心路」兩岸交流紀事、「跨越海峽來鄉建」研討會等活動，充分說明不管遇到多大的困難，大陸方面在促進兩岸交流、深化融合發展的努力沒有停，兩岸同胞走近走親的熱切願望沒有減，兩岸民間各領域交流合作沒有斷。

三是賡續文化根脈，深化兩岸共同印記。兩岸同胞血脈相連、文化相通，共同傳承和弘揚中華優秀傳統文化。本屆論壇以祖地文化為基石，鞏固台胞對閩台根脈文化、信俗文化、非遺文化等深厚淵源的認同，與此同時宣傳推廣福建「福」文化，推動更多兩岸同胞成為中華文化的傳承者和守護者，以更加新穎的模式推動中華優秀傳統文化創新性發展。

新增舉辦「福臨浯洲」兩岸福文化交流活動，邀請金馬同胞一起參與福獅拓印、彩繪；新增舉辦青少年客家話演講比賽、海峽兩岸（泉州）閩南童謠大賽等，通過傳遞鄉情文化，增進兩岸青少年的民族認同；繼續舉辦海峽百姓論壇、同名村聯誼活動等宗親鄉親文化活動，媽祖文化、朱子文化、關帝文化等信俗文化活動，鞏固深化兩岸共同歷史記憶和文化紐帶。

四是關注經濟熱點，凸顯融合發展成效。福建正全力推進海峽兩岸融合發展示範區建設。本屆論壇持續關注經濟發展熱點，積極引導支持台胞參與「十四五」規劃實施，融入新發展格局、參與高質量發展和共建「一帶一路」，在兩岸融合發展中獲得實實在在利益。

海峽兩岸通關論壇、「暢通廈金交通促進融合發展」研討會致力於在標準共通、政策先行等方面推動兩岸「四通」；海峽科技專家論壇圍繞服務「數字經濟、海洋經濟、綠色經濟和文旅經濟」，搭建兩岸科技知識共享平台；海峽金融論壇·台企發展峰會通過舉辦主題演講、圓桌沙龍等活動幫助台企瞭解熟悉資本市場運作，賦能台企高質量發展。