新北市環保局與蘆洲警方日前接獲檢舉有人在五股夏綠地傾倒廢棄物，環境稽查重案組與警方前往調查，發現廢棄物竟來自全球知名小籠包餐廳，餐廳坦承有委託工程行協助拆除與清運，新北市環保局指出，餐廳未委託合法業者清除廢棄物，已違反廢棄物清理法規定，將依法告發，最高可處罰300萬元。

環保局6月接獲民眾通報，石碇山區遭非法棄置大量泡棉及裝潢廢棄物，指派環境稽查重案組與新店警分局石碇分駐所組成專案小組展開調查，經查遭棄置廢棄物位置共2處，數量約30立方公尺，因地處偏僻人煙罕至，研判犯嫌有相當地緣關係，調閱道路監視器畫面，鎖定某車輛涉有重嫌。

環警事後約談工程行陳姓負責人及張姓駕駛到案說明，業者坦承公司承攬台北市某汙水處理廠隔音設備拆除及清運廢棄物業務，每車收受7500元費用，共清運5車次，而會千里迢迢至石碇山區棄置廢棄物，是因自稱為土地所有人的李姓民眾向其保證土地是他的，倒在此處沒問題，並以每車3500元費用為代價供其棄置，張嫌表示，會負責任將廢棄物清理乾淨。

環警偵辦該案期間，又有民眾向蘆洲警分局德音派出所通報，五股夏綠地遭棄置裝潢廢棄物，經環境稽查重案組前往現場調查，發現竟是知名小籠包餐廳的裝潢廢棄物。

經比對車輛車號發現，與石碇非法棄置案為同一工程行所為，稽查人員再次約談張嫌等人，張坦承並表示當日神智不清、不知道怎麼清除廢棄物，遂開往五股棄置，張再被送辦。而遭棄置廢棄物已由餐廳業者雇用合法廢棄物清除處理業者清除。

工程行業者陳嫌及張嫌已被送地檢署偵辦；而餐廳、汙水廠未委託合法業者清除廢棄物，環保局也將依法告發，最高可處罰300萬元以下罰鍰。