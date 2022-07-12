40歲韓國女神孫藝真上月底宣布懷孕，她開心說：「有新生命來到我們身邊」，坦言感受到身體的變化、心情有些焦慮，不過孫藝真仍噴母愛說：「我們會用全力保護這個珍貴的新生命」，而準媽咪仍忙於工作，孫藝真日前則曬出工作照，她的氣色和精神整體狀態極佳，依舊纖瘦、優雅，完全看不出是一位孕婦。

孫藝真上月底宣布懷孕後，低調的她沒有更新近況，直到日前出席品牌活動，才曬出近照，只見孫藝珍身穿白底深藍邊裝的短版外套、搭配牛仔褲，放下一頭大波浪捲髮的她，看上去相當纖瘦、優雅，特別的是，孫藝真拿著手拿包擺在腹部、身體微微往前傾，巧妙地遮住孕肚，不過她整體狀態仍極佳，看不出是孕婦，不科學美照獲得網狂讚漂亮、美到發光。

孫藝真、玄彬因《愛的迫降》擦出愛火，兩人在今年3月31日舉行盛大婚禮，4月飛往美國度蜜月，小倆口新婚3個月後，在上月底宣布肚皮有喜，孫藝真開心說：「你們都還好嗎？我過得很好，今天我想和大家分享一個快樂的消息，有新的生命來到了我們身邊。」字裡行間藏不住即將當媽的喜悅。

孫藝真開心懷孕的同時，也感受到身體的變化、心情有些焦慮，不過她仍噴母愛說：「我們會用全力保護這個珍貴的新生命，希望大家也都要注意健康，也要好好保護生活中最珍貴的人事物。」