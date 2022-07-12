張男體力不支倒在地上，警方及時發現協助送醫。（警方提供）

台中市后里區張姓男子因病心情不佳，10日深夜向胞弟透漏要駕車出門散心，卻自此音訊全無，經定位行動電話最後發話位置在和平區自由里山區，警方大範圍搜索後，今天早上在廢棄林道內尋獲倒臥地上、尚有意識的張男，緊急送醫救治。

和平警分局雙崎派出所表示，昨11時許接獲大甲警分局轉報失蹤人口協尋案，經了解係后里區的55歲張姓男子於10日晚上駕車自家中離開，當晚與胞弟通電話訴說因病心情不佳、想出門散心，卻自此音訊全無。

警方定位行動電話最後發話位置在和平區自由里山區，雙崎派出所長龔祖玉帶隊，動員全所警力前往該基地台周邊搜尋，同時調閱周邊監視器追查行蹤，雖初步大範圍搜查未果，員警仍不放棄希望，再漏夜調閱監視器縮小搜救範圍，今日早上6時許再前往山區搜尋，最終由龔祖玉、警員王國鴻等在廢棄林道內尋獲張男。

員警尋獲張男時，見其因體力不支倒在地上，且全身浸濕、手腳發白，所幸尚有意識，員警將他攙扶躺在椅子上並提供外套保暖，通知救護車送醫治療，家屬對員警積極尋獲深表感謝。

和平警分局呼籲，若發現身旁親友有情緒低落、憂鬱或透露輕生意念等情形，請多給予溫暖關懷，避免發生無法挽回的憾事，多一分關心，則能少一分遺憾。

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