「小辣椒」葛妮絲派特洛(Gwyneth Paltrow)從2004年成為人母後，就大幅減少在鏡頭前露面的機會，近十年來的代表作就是在Marvel世界中扮演鋼鐵人的另一半「小辣椒」（"Pepper" Potts）。將重心從影視圈轉為發展自己的品牌事業「Goop」。由於事業蒸蒸日上，該品牌近期更推出服裝系列，葛妮絲更親自半裸上陣擔任模特，露出香豔美背和側乳線條，火辣身材完全看不出即將邁入「5字頭」。

日前「Goop」品牌推出服裝系列，於是葛妮絲就在她的自家豪宅泳池邊親自擔任品牌模特兒。身高175公分的她，因為身材修長，示範各種服裝也都加分不少。她一連換了幾套造型，比基尼、連衣裙、T-Shirt等等類型都被她試遍了，最逆天的是，她穿著高腰闊腿牛仔褲半裸上身，除了牛仔褲襯托出的細緻腿部線條外，上半身毫無遮蔽的香豔美背更為驚人，若隱若現的側乳更是讓人大噴鼻血。

葛妮絲派特洛並不吝嗇於展現姣好身材，過去在社群平台上甚至能夠一睹她的裸體照片，即使見怪不怪，但看到她辣模般的身材，還是會懷疑她是否已年近半百。