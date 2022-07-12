2013年美國吉諾公司設在台灣的吉諾公司董事長林錫宏，和連姓離職員工及大陸廠商共同在非洲成立境外公司，林要求員工洩漏吉諾集團有關物料成本等的營業祕密，最高法院依意圖在外國、大陸地區使用，未經授權而洩漏營業秘密罪將林判刑1年10月確定。

美國吉諾公司在台灣設有吉諾科技公司，台灣吉諾公司則在大陸地區轉投資設立深圳吉諾公司，該等公司都是吉諾集團所屬之公司，林錫宏在2007年到2013年擔任台灣吉諾公司之董事長兼總經理，統籌公司一切事務，但卻與離職員工私下成立公司。

林在擔任台灣吉諾公司董事長、總經理期間，與離職的連姓員工、大陸鑽寶公司包姓負責人，在東部非洲外海之「賽席爾共和國」成立與大陸鑽寶公司相同英文名稱之境外公司，台灣吉諾公司其他股東發現後質疑其動機，2013年4月30日林從台灣吉諾離職及退出經營。

但林錫宏與大陸鑽寶公司員工等人，為了林所成立的非洲境外公司未來營運之利益，由林將所欲取得之資料告知當時還台灣吉諾公司任職之員工，將吉諾集團物料成本分析表之營業祕密等，以電子郵件傳送給連姓離職員四，連再轉發給林。

智慧財產及商業法院認為，林錫宏為圖私利，趁機取得吉諾集團有關物料成本等之營業祕密企圖從事同業競爭，罔顧產業倫理與競爭秩序，且林錫宏犯後均仍否認犯行，將他判刑1年10月，林不服提上訴，最高法院駁回定讞。