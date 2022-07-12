信邦電子身為全球電子零組件價值鏈關鍵夥伴角色，以「Go Green」精神厚植永續根基，並積極參與氣候變遷與調適議題，採用科學基礎減碳目標倡議（Science-Based Target initiative, SBTi）原則，承諾挑戰2030年集團減碳40％為目標，朝向碳中和之路邁進，期待以自身實踐、攜手上下游夥伴共創永續未來。

為持續厚實ESG領域實力與決心，信邦集團除了從源頭做起，不僅將氣候治理納入經營核心外，同步優化永續委員會，在董事長帶領下，一階主管擔任的六大子委會主委，以跨領域、跨部門進行內部整合運作，藉此讓優秀潛力人才能在勇於面對全球ESG浪潮下，打造出永續職涯舞台、厚植內部人才庫之機會，相關具體成效均收錄於採用GRI、SASB框架之2021永續報告書。

環境永續方面，2021年起集團首度導入ISO 14064-1:2018組織型溫室氣體盤查，作為全集團碳基礎數據外，減廢減塑頗具成效，2021年一般事業廢棄物回收率提高至96.7％，台灣廠區符合RoHS採購比例達94％，此外，集團將以採綠能配車、導入ISO 50001能源管理系統、汰換高耗能設備及優化製程，並預計於2022年前建置超過3MW太陽能裝置於自有廠房屋頂等措施，穩紮穩打、逐步實踐2030年集團減碳目標。

回饋社會作為，於集團內殷實推行友善家庭政策，提供0～6歲子女育兒補助，並以實際行動展現公正平等職場環境，顯現信邦用人唯才，成為信邦企業競爭力的關鍵之一。信邦不僅注重人才培育，也積極推動促進教育、生態保育與社會公益等活動，鼓勵員工參與志工行動，例如支持神農計畫、認養石虎米稻田，捐贈部分獲利與資源給弱勢團體，發揮正向影響力，共創社會美好願景。

信邦電子成立至今33年，以客戶為本，持續以產品創新研發力、客製化生產等，因應詭譎多變的市場動態，並成為營收持續成長關鍵，2021年綠色產業營收佔整體營收33％，未來將持續投入創新研發經費，提升競爭力。此外，面臨疫情與地緣因素的影響，信邦展現高度靈活與彈性應變力，營運持續能力，2021年營收再創高峰紀錄。對於永續議題從不缺席，積極響應國際永續倡議，如加入聯合國全球盟約（UN Global Compact），並榮獲摩根史坦利永續指數（MSCI ESG Ratings）「A」級、EcoVadis永續評比銀牌等國際評比佳績。

未來，信邦將持續成為客戶最佳夥伴，攜手價值鏈落實ESG目標，實踐世界公民角色。