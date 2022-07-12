森崴能源（6806）受惠台南七股77MW（百萬瓦）光電案場5月底併聯發電，6月營收增加至4.46億元，再創今年新高，較去年同期2.22億元，成長101.17％，累計今年上半年營收達21.05億元，較去年同期10.20億元，年增106.41％。

森崴能源表示，6月及今年上半年累計營收，均較去年同期增加一倍，主要是因6月承接工程案件依進度認列收入所致。

森崴能源繼5月31日完成台南七股77MW地面型太陽能光電廠掛表、併聯後，100％子公司富崴能源承作的福懋油脂屋頂型太陽能光電廠也在6月29日掛表、併聯，加上夏季為傳統發電旺季，太陽日照條件轉佳，有助於營收獲利提升。

為了加速能源轉型，經濟部訂定再生能源年度目標，其中最大宗來自太陽光電，但受疫情及原物料價格上漲影響，過去兩年太陽光電設置困難，今年上半年太陽光電急起直追。據經濟部統計，截至6月28日太陽光電完成併網數量達8.465GW（10億瓦），部分案場正在收尾，預計7月上旬就會達到8.75GW，達成去年底的年度目標。

另外，經濟部能源局也在近日預告修正太陽光電躉購費率優惠及加碼方案，原下半年調降的躉購費率，將維持上半年較優費率水準，並給予大型光電案場提早完工之加碼優惠補貼，均有利於再生能源業者。

森崴能源及旗下各子公司，持續執行公司年度目標，以達成「創能、節能、儲能、綠能交易」等多面向的再生能源開發。

隨著7月1日起，國內工業用電大戶電價調漲15％，平均漲幅8.4％，為了減輕用電大戶負擔，森崴能源及富威電力節能事業部提供ESCO能源技術服務，將積極協助企業節能減碳，降低用電成本。先進行能源盤點，省下不應浪費的電力，節能後不夠的再買綠電，以節電、綠電一條龍服務，降低企業電力成本負擔、符合淨零減碳目標，獲得不少用電戶詢問委託。