57歲女星崔佩儀昔日演出《花系列》走紅，在劇中演活壞女人角色，讓許多觀眾恨得牙癢癢，日前搭機前往赴洛杉磯和兒子貝克宇及老公Sam團聚，也不忘分享在當地旅遊的照片，稍早曬出22年前的清純美照，再度勾起無數粉絲回憶。

崔佩儀稍早在臉書曬出年輕時的舊照，並寫道：「22年前的舊照片，時間真的過得好快，美好的回憶」，只見當年她留著一頭短髮，光著腳ㄚ隨興坐在階梯上疑似在按摩腳趾，但看到鏡頭仍不忘擺出招牌甜美微笑，其中一張則是來不及做好表情就被拍下，不過她毫不介意將「醜照」與網友分享，仔細一瞧歲月幾乎沒在臉上留下痕跡，凍齡模樣讓她在演藝圈「美魔女」的封號當之無愧。

由崔佩儀發佈於 2022年7月11日 星期一

對此，網友紛紛留言：「回憶是最美的，您現在也是美女一個」、「沒什麼改變～還是美女，更有貴氣」、「看到這張相片，想到那時在台灣追劇看妳的演出，好像是昨天的事」、「完全沒太大改變，保持的很好」、「妳以前真的美到爆炸」，此外，藝人鍾欣凌回覆：「一樣漂亮啊」，吳淡如則大讚：「時間真的過得好快，但是你還是很甜美」。

崔佩儀年初因為不捨和兒子分開，在機場直接爆哭，慘遭網友狂酸，不過事隔多時想法已經不同，她認為男孩子就是要出去闖一闖才能成長，接著表示：「一切隨緣，把自己日子過好最重要」，心態明顯豁達許多。