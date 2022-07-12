民進黨選對會徵召衛福部長陳時中參選台北市長，外界關注由誰接任衛福部長，對此，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬今（12日）表示，疫情工作和衛福部業務相對複雜，要做很好的安排，很好的交接，才是現階段他該做的，把交接事情做好、畫下完美的句點。

民進黨立院黨團今舉行記者會，媒體詢問由誰接任衛福部長？政院是否應盡速公布？鄭運鵬表示，相信行政院會有適當的安排，陳時中還有工作交接任務，行政院在適當時間宣布就可以，不需要急著要他趕快離開，現在疫情可預測、相對趨緩，但陳時中任職衛福部5年多以來，還有任務要交接，這要尊重他交接安排。

他強調，畢竟疫情工作和衛福部業務相對複雜，要做很好的安排，很好的交接，才是現階段他該做的，至於選舉的事情，民進黨中央黨部、地方黨部、黨職人員都會協助，不需要行政院和陳時中擔心，交接事情做好、畫下完美的句點，是現階段最需要去執行的事情。