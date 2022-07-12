大陸童星劉楚恬，當年年僅6歲就在2015年的古裝大戲《羋月傳》中飾演「小羋月」，甜美臉蛋與一雙渾圓大眼擄獲大批觀眾的心，因此打開知名度還被譽為「全球最年輕美女」。如今已13歲亭亭玉立的她，近日也在社群媒體上公開了近況，沒想到網友們看到後都忍不住留言大讚。

劉楚恬在2009年9月5日出生，2歲時就憑著可愛的外貌獲得當年度明星寶貝的總冠軍，她也因此獲得不少導演的青睞，開始接拍許多廣告代言及電視劇，小小年紀就已年收百萬，2015年她更在《羋月傳》中飾演能歌善舞的童年版羋月，俏皮又古靈精怪的模樣萌翻觀眾而打開知名度，成為家喻戶曉的小童星。

一眨眼過去，如今13歲的劉楚恬已是亭亭玉立的少女，在她近日於微博上鎖公開的照片中，只見她依然有著一雙玲瓏大眼，即使穿著寬版T恤、打扮輕便，依然遮擋不了散發出來的清新氣質，另外也有不少網友發現她暴風成長，身高都快與後方的門牆差不多，忍不住留言詢問「好高啊！都快和牆一樣高了」，恬媽也立即留言回覆「現在165」，令網友們紛紛表示「恬恬真的長大好多」、「時間太可怕了，她都這麼大了」、「太好看了」、、「恬恬好高啊」、「恬恬越來越美了」。