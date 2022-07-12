競選連任新北市長？ 侯友宜鬆口回應了

民進黨徵召無任所大使林佳龍參選新北市長，現任新北市長侯友宜遲未宣布是否競選連任，還是要全力拚2024總統大選，受到外界關注。侯今（12）日被問到是否競選連任時，難得鬆口：「有關黨的規劃，我都會配合。」

侯友宜今天出席7月治安會報，會前受訪時再度被問到是否連任的相關問題，他表示，這段時間會全力地衝刺市政，也把防疫做好，「有關黨的相關規劃，我都會配合」。

侯說，這段時間除了會尊重中央以外，也會全力配合，但更重要的是我仍為現任市長，還有市政工作要做好，尤其還有防疫工作，現在他就是新北市市長，會努力把握寶貴時間，好好為市民做事，完成政見，就像公托希望能做到120間，兌現承諾。

侯認為，選舉都是一時的，最重要的還是市長角色，要把民眾所關心的大小事全力做好，才是最重要的，而選舉部分都會按照黨中央的規定，「大家努力向前行」。

媒體追問，被民進黨徵召參選台北市長的衛福部部長陳時中會跟林佳龍互相拉抬，擘劃整個大台北的願景，那未來會不會和國民黨台北市長參選人蔣萬安合作？侯回應：「大家面對所有問題，努力地做事，接受挑戰。」

另外對於民進黨新北市長參選人林佳龍行程已經開跑，自己會不會有壓力？侯則給予祝福：「林佳龍加油，加油。」

至於侯昨酸林佳龍，應從新北觀音山看大台北，他今天再解釋，大家講的是真心愛新北的立足點，不是區域、界線的劃分，強調的是「共好」的概念，尤其他看見彰化八卦山可以俯覽中彰投，就像新北觀音山，可以看大台北的淡水河口還有美景，從很多角度來看全台之美，「我們都愛這塊土地，更重要的只有共好共榮」。