為提升台南市楠西區老人送餐的服務範圍，南市府12日在楠西區老人文康活動中心舉行廚房興建工程動土典禮，建築面積約60坪，為地上1層之建物，可同時提供約120人共同用餐，全面提供楠西區老人送餐服務，工程預計2023年3月完工。

12日舉行的廚房興建工程動土典禮，由台南市長黃偉哲主持，台南市社會局長陳榮枝、台南市楠西區長李鴻裕、台南市楠西區農會總幹事郭富文、在地里長代表、理事長代表等參與，一同見證南市府對市政建設的用心及承諾，正式宣告「楠西區中央廚房」全面啟動。

黃偉哲也感謝在地區長及里長對於照顧長輩共餐的用心，12日加發加菜金1萬元，期盼未來提升楠西區老人送餐的服務範圍。

黃偉哲表示，看到廚房提供很多長輩午餐供應，照顧長輩共餐的問題，他很感謝區長及里長的用心，也謝謝南區水資局，還有公所及南市府同仁，將中央廚房做好，希望這工程能儘速完工，讓推動長者共餐更順利，也謝謝各界的支持。

另外，楠西區屬水源保護區，年輕人多半出外打拼，老年人口的照顧就格外重要，很高興看到老人用餐的問題可以獲得解決，透過中央廚房的興建，提升楠西區老人送餐的服務範圍，讓年輕人更可以無後顧之憂的打拼，也感謝水資局的用心及當地民眾支持，預訂明年竣工的廚房，在經費到位下，可以如期完工。

李鴻裕指出，本次開工的「老人文康活動中心廚房」，是南市府及公所一直在爭取的建設，在經濟部水利署南區水資源局的水庫清淤公益支出經費及社會局補助款挹注下，以最有效率的方式爭取在今年動工，為楠西區建構嶄新的風貌。

全案興建工程於2022年5月23日公告，於2022年6月17日決標，建築面積約60坪，為地上1層之建物，可同時提供約120人共同用餐，全面提供楠西區老人送餐服務，工程預計2023年3月完工。