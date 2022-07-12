台達電(2308)因大陸全面復工，6月及第2季合併營收分別達321.55億元及899.97億元，創下單月及單季歷史新高，美系外資及日系外資分別給予台達電「建議買進」及「優於大盤表現」評等，激勵台達電今天盤中股價逆勢力守紅盤之上。

大陸於5月中後陸續解封復工，台達電營運也擺脫4月谷底，5月及6月呈現逐月走高，台達電6月合併營收達321.55億元，月增5%，年增23%，創下單月歷史新高，累計第2季合併營收899.97億元，季增9.04%，為單季歷史新高；累計前6月合併營業收入為1725.35億元，年成長14%。

台達電業績展現抗全球總體經濟黑天鵝力道，外資也正面看待台達營運前景，日系外資最新報告則給予台達電「優於大盤表現」評等，而美系外資最新報告指出，出貨規模放大及有利的匯率，可望帶動第2季毛利率及營業淨利率回升至28.2%及10%，預估第2季每股盈餘可望季增11%至2.58元，由於新產品項目將推出，我們預期第3季營收可望再創新高，維持台達電「建議買進」評等，目標價303元。

台達電營運看好，近期也獲得投信力挺，投信自6月13日至7月11日天天買超，累計共買超12784張，成為台達電股價最有利的支撐。