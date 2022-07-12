一名計程車運將抱怨，昨日晚間載到一名乘客，下車忘了把鳥寵物帶下車，鳥在車上不見主人，一腳跳到他的肩上，他聯繫客服找不到飼主，警局也不收活體動物，只好自行照護鳥2個小時，期間鳥在他車上、衣服狂排便，令他差點崩潰，事後找到飼主索取千元清潔費，但對方僅願意負擔100元，令他氣得報警處理。

原PO昨（11）日於臉書社團《爆廢公社公開版》指出，晚間載到一名喝得醉醺醺、帶著鳥寵物的乘客，下車忘了把鳥帶下車，鳥發現飼主不在身邊，直接跳到他的肩上，怎樣也不離去，他聯繫計程車隊客服，客服表示沒有乘客的電話，他把鳥送到警局卻被警方拒收。

飼主為了把鳥寶帶下車。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

鳥在車上不見主人，一腳跳到他的肩上。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

原PO表示，鳥在車上又很黏人，一直站在他的肩膀上，後來又在他的車上、衣服上排便，導致他無法開車接客，令他崩潰「牠超黏人的，害我損失2個小時600元的營業額」。後來他聯繫到飼主把鳥歸還，並要求對方給1千元清潔費，但飼主只願意負擔100元，甚至要向原PO提出「撿到鳥沒有回報」告訴，原PO氣得報警處理。

鳥寶在他車上排便，令他崩潰。（圖／爆廢公社公開版）

原PO說，警方到場解釋，事件屬民事案件，無法介入，只能先留資料、幫忙蒐證，若要求償就要到民事庭按鈴提告，他氣憤不已，「以後撿到東西我就往派出所丟，不能收的，我就原地丟，撿到東西好像是我的問題一樣，計程車上什麼都能掉，什麼都不奇怪」。

遭遇曝光，引發1.2萬人留言、按讚，「這下真的遇到什麼鳥事都有」、「1000都不願意付跟人家養什麼鳥？有夠鳥」、「鳥有這種破格主人真衰」、「鳥站在你肩上，整個好像你養的寵物」、「給100元是在糟蹋人嗎？」。