日本統一教會11日澄清，安倍晉三並非教友。

日本共同社引述調查人員指出，山上徹也有可能是聽信錯誤謠言，認定前首相、安倍晉三的外祖父岸信介引進統一教，因此將仇恨轉嫁、投射到安倍晉三身上，引發殺機。

41歲的奈良男子山上徹也傳出因為母親長期大量捐款給某個和安倍晉三有關聯的宗教團體，導致家庭分崩離析，對安倍痛下毒手，後續日媒報導該團體為已改名為「世界和平統一家庭聯合會」的「統一教會」，統一教會昨（11）日證實山上的母親於1998年成為教徒，不過強調山上及安倍晉三等人皆非教友，不理解為何山上對教會的仇恨會轉嫁至安倍晉三身上。

共同社11日引述辦案人員指出，山上徹也在接受調查時稱，因為將統一教從海外「引進來的是前首相岸信介」，「所以我就殺了安倍。」

不過日本警方認為，山上所稱岸信介將統一教引進日本的說法缺乏根據，因為有說法指實際展開統一教傳教活動的是海外信徒，認為山上徹也是聽信網路不實謠言，把對岸信介的仇恨投射到外孫安倍晉三身上，正進一步對此展開調查，目前僅知安倍晉三曾在2021年9月向統一教相關團體的活動發送祝福影片。

日本前首相、安倍晉三外祖父也曾在1960年遇刺。

統一教最初於1954年由南韓人文鮮明創立，目前在日本有眾多信徒，根基穩固，意識形態相對保守，與日本國內外政治人物都有關係。

另外消息人士今（12）日也透露，調查人員在山上家中發現大量塑膠彈殼，山上供稱他是透過YouTube教學影片自製槍枝，8日他槍殺安倍的槍枝就是用膠布綑綁2個金屬槍管製作而成，一次能同時擊發6枚子彈。

警方調查發現，山上徹也在距離安倍僅7公尺處開了第一槍，3秒後在距離5公尺處擊發了致命的第二槍。