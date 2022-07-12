隨著大陸經濟高速發展，城鎮化進展快速，嚴密的戶口制度卻衍生出許多社會問題。大陸國家發改委12日印發《「十四五」新型城鎮化實施方案》（以下簡稱《方案》），提出深化大陸戶籍改革制度，將放開放寬除個別超大城市外的落戶限制，並試行以經常居住地登記戶口制度。

《方案》指出，自「十三五」以來，大陸在新型城鎮化取得重大進展，2020年末全國常住人口城鎮化率達到63.89％，戶籍人口城鎮化率提高到45.4％。而在「十四五」時期，城鎮化發展面臨問題挑戰，如戶籍制度改革未全面落實，城市群一體化發展體制機制尚不健全，超大城市規模擴張過快，部分中小城市及小城鎮面臨經濟和人口規模減少，城鄉融合任重道遠等。

其主要目標為，到2025年，全國常住人口城鎮化率穩步提高，戶籍人口城鎮化率明顯提高。農業轉移人口市民化質量提升，城鎮基本公共服務覆蓋全部未落戶常住人口。「兩橫三縱」城鎮化戰略格局全面形成，城市群乘載人口和經濟能力明顯增強，京津冀、長三角、粵港澳大灣區基本建成。建立系統完備、科學規範、運行有效的城市治理體系等。

基於以上目標，《方案》列出加快農業轉移人口市民化、優化城鎮化空間布局和形態、推進新型城市建設、提升城市治理水平、推進城鄉融合發展等措施。

其中最為矚目的，便是深化戶籍制度改革。《方案》指出，將全面取消城區常住人口300萬以下的城市落戶限制，確保外地與本地農業轉移人口進城落戶標準一視同仁。全面放寬城區常住人口300萬至500萬的I型大城市落戶條件。完善城區常住人口500萬以上的超大特大城市積分落戶政策。精簡積分項目，確保社會保險繳納年限和居住年限分數占比住要比例，鼓勵取消年度落戶名額限制。