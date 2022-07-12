突出血性中風倒下！曝蔡炳坤被「這事」影響情緒 柯文哲：古意人受不了抹黑 @中時新聞網 ​

台北市副市長蔡炳坤11日晚間昏倒被緊急被送往聯合醫院仁愛院區救治，目前仍在加護病房觀察。外傳蔡炳坤近期為了文化部長李永得積極批評北市府一事煩心，餐敘上談及此事氣急敗壞，隨後昏倒送醫，柯文哲12日上午受訪還原狀況，蔡炳坤對於台博土地案爭議憤恨不平，甚至怒批「跟文化部次長都盤完了，難道部長都不跟次長開會嗎？事情都解決了在罵什麼？」

文化部長李永得近日砲火猛烈，日前批評北市府緊咬40％回饋，造成空總開發計畫阻滯難行，11日到台博館活動時，又批評該土地是台北市政府的，導致每年要繳交300多萬元給台北市政府，中央與北市府討論財產移撥多年未果。蔡炳坤昨不斷與府內溝通，並由北市文化局發布新聞稿澄清，表示該案已於北市府5月11日公告實施，由「公園用地」變更為「保存區」用地，目前由台博館向北市府公燈處申請無償撥用程序進行中。

台北市長柯文哲今上午出席延壽國宅J區海砂都更案拆除活動，談及蔡炳坤病情，表示自己雖然是醫療專業，因病人隱私問題，交由專業的醫療團隊來回答，不過被問起蔡是否因李永得連日開砲而心情受影響才身體不適，柯文哲表示蔡炳坤是老師出身，從政前是教育界人士，是比較古意的人，受不了別人抹黑，像空總回饋案，當時也跟立法院長游錫堃談過了，至於土地回饋是制度，台北市有必要可以放棄，柯無奈表示「我都不曉得李永得怎麼會去打。」

柯文哲表示，蔡炳坤昨憤恨不平對他說，「台博案都已經跟文化部次長都已經盤完解決了，難道文化部長從來不跟次長開會嗎？這個事情都解決了在罵什麼？」柯表示，蔡炳坤他就很生氣一直念，「他就不習慣這種，不像我每天被抹黑已經習慣了」，表示蔡表示被栽贓，十分氣憤。