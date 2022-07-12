文化部人文司前司長朱瑞皓4年前擔任傳藝中心副主任期間，將標案資訊洩漏給廠商並收回扣180萬元，最高法院上月重判他徒刑7年10月，褫奪公權5年確定，台北地檢署12日傳喚朱到案，並發監執行。

不過，朱瑞皓另在擔任文化部人文及出版司副司長及司長期間，因投資失利 ，與前妻感情不睦，常在酒店喝花酒，並包養酒店女公關，入不敷出，涉嫌利用展覽補助款機會，向台北市出版商業同業公會理事長盧欽政、副理事長周均亮等人視為收賄，另受招待赴泰國及越南、首爾、北京、美國機票及現金共78萬2885元，護航2人取得特定補助款165萬9400元，本案仍在法院審理中，日後若判刑定讞，檢察官將聲請兩案定應執行刑。因此預估朱最終刑期有可能會超過10年。

朱瑞皓於擔任傳藝中心副主任期間，承辦戲曲裝修案及琴房統包案，擔任標案的評選委員，他為貪圖私利，竟與廠商約定索賄回扣比例並洩漏招標案資訊以朋分賄款，而在標案正式公告之前，交付標案之內部文件予有意合作的廖姓廠商。

朱男與廖姓廠商談妥回扣比例後，洩漏內部採購文件及相關資訊給對方，以利其提前規劃及製作評選所需之服務建議書，復勾選特定評選委員，便於朱在評選過程中護航，廖以最高分得標後，讓朱瑞皓分得戲曲裝修案及其追加工程回扣120萬、琴房統包案回扣60萬元。

一審及二審認為朱男年收入達150萬元，為填補個人資金缺口、貪圖不法財物，竟共同尋找合作廠商承標工程以收取回扣，判刑7年10月，最高法院今年6月駁回上訴，全案確定。朱今到北檢發監服刑。