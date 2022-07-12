逃逸逾1年的越南籍黎姓男移工，昨天深夜在台南市騎機車違規遭警方攔查，不僅謊報身分，還被搜出塊狀安非他命，黎男一度騙稱是「冰糖」，但仍被識破，台南警依法送辦。

台南市警局第二分局警員今天告訴中央社記者，警方昨晚11時許在台南市中西區北門路和民族路口發現一名機車騎士未依規定兩段式左轉，行車速度甚快，警方隨即攔查發現是外籍移工。

不過，這名移工一開始說未帶證件，接著出示手機中的護照相片，但警方立刻認出護照相片非移工本人，警方又在機車置物箱中搜出3.5公克塊狀安非他命及毒品吸食器，移工再辯稱塊狀物是「冰糖」，警方未採信，將移工帶回警局偵訊。

警方調查，這名移工是來自越南的25歲黎姓男子，去年2月入境在台南市安南區工作，3個月後逃逸，四處投靠朋友及打零工為生，塊狀安非他命是黎男向同鄉友人以新台幣6000元購得，黎男驗尿也呈安非他命陽性反應。

警方訊後依毒品罪嫌送辦，再解送移民署台南市專勤隊收容；另依無照駕駛及未兩段式左轉等違規舉發開罰。（編輯：陳仁華）1110712