宜蘭縣長林姿妙表揚胡傳明為忠義楷模、樹立警察優良典範。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣警察局蘇澳分局澳花派出所所長胡傳明，從警38年來，長期援助部落弱勢家庭，更一手包辦4位原民孩子家用、學費，金額高達1100萬元。孩子們表達無盡感謝，寫信給警政署長，感恩上天送他們一個父親。宜蘭縣長林姿妙今親自表揚胡傳明為忠義楷模，樹立警察優良典範。

胡傳明是台東布農族人，從警資歷38年，2014年調派至澳花派出所服務，長期援助當地弱勢家庭。2016年，村裡有名高姓男子病危，他的太太又離家出走，4兄妹與高男相依為命，生活困苦。胡傳明前往探望說了句「安心走吧！小朋友的教育費我會處理」，說完10分鐘後，高男即斷氣。

「說到就要做到」，胡傳明說，高家老大結婚了，排行老二的女兒找到好歸宿，嫁到屏東，老三正在當兵，剩下老四念高二。這段期間接過不少想資助4兄妹的電話，但胡認為有餘力幫助孩子們，所以只要牽涉到金錢，都會婉拒。

胡傳明從小在基督教家庭長大，爸爸是長老、媽媽是虔誠基督教徒，每次做完禮拜，總會邀請牧師到家裡吃飯、聯誼，耳濡目染下，也起了惻隱之心。胡說，自己飼養約60隻雞，每次村里有人生病，他都會送隻雞過去，補補身子。

林姿妙表示，感謝胡傳明長久以來把照顧部落村民當作自己的使命，讓行善正能量持續散播，主動協助民眾的暖舉，更樹立了警察典範，盼大家共勉，共同拚出宜蘭好生活。