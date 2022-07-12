台北市民生社區蛋黃區最大都更基地，今（12）日正式開拆！中華工程（2515）的延壽國宅J區，在耗時十多年後，終於整合完成3,000坪基地，為中華工程四度完成百分百整合，今天早上舉辦拆除典禮，預計五年後完工。

中工表示，位於臺北市民生社區的延壽國宅J區海砂都更案，歷經十多年的都更過程，終於在今（7月12）日舉行盛大的拆除典禮。

在拆除典禮中，臺北市長柯文哲親臨與會，與現場住戶共同見證地區新生命的開始。

中工表示，延壽國宅J區都更重建工程，全案預計約五年可完工，將成為民生社區最大規模的21層的鋼骨鋼筋混凝土地標建築，共490戶。中工可分回154戶，將推出約40-47坪的大三房為主力商品，符合區域性的需求。

延壽J區基地面積約3,035坪，重建前為7層RC建物社區，原住戶共有336戶，於民國84年經鑑定為高氯離子混凝土建築物（海砂屋）。

中華工程於民國101年開始推動都更，經過長期溝通協調，並在台北市政府大力支持下，遵照現行都更法令政策與制度，規劃出符合住戶心中的理想好宅，百分之百整合成功，重建後將成為中華工程在民生社區執行都更的最大建案。

中華工程董事長陳瑞隆表示：「本案不僅是都市更新，也是企業的社會責任」。中工10多年來積極投入延壽國宅的四區都更重建工作，如今已成功整合完成最後一區，這四大區土地總面積達5,650坪，整合戶數共計有654戶，於開發規模、公共利益、推動程序等面向，足可稱為建築界的都更模範，也有海砂終結者之稱。延壽J區現已順利進行至拆除作業，預計2023年Q1開始預售。

另外中工於民生社區第三期的都更代表作「碧硯閣」，原本為延壽I區，正預售熱銷中，預計2024年可完工。