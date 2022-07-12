桃園市長參選人林智堅12日出席喜憨兒社會福利基金會開辦「桃園區喜兒社區式日間照顧服務中心」活動。（賴佑維攝）

桃園市長參選人林智堅12日出席喜憨兒社會福利基金會開辦「桃園區喜兒社區式日間照顧服務中心」活動，他說，將在政見提出每個行政區都有日照中心。另12日也是他首日到桃園沒有和桃園市長鄭文燦一起的公開行程，他說，將分進合擊，互相補位爭取市民認同。

喜憨兒社會福利基金會桃竹事務所辦理桃園區喜兒日照中心開幕活動，桃園市副祕書長邱俊銘、社會局局長鄭貴華到場。桃園市長參選人林智堅表示，很高興受到喜憨兒基金會邀請，參與市府過去一直努力做的身障者日間照顧的工作。他說，桃園是年輕的城市，平均年齡40歲，身障市民朋友8萬左右，過去鄭文燦長時間推動庇護工場、小作手、日照，也照顧憨兒家庭的負擔。他說，未來也會在政見提出，期待每個行政區都有一個日照中心。林也說，只要有這樣的空間，就可以找到經費，跟好的團隊合作，希望讓這些孩子慢慢飛，快樂長大。

林智堅也說，第一個公開行程，是到桃園早上沒有和鄭文燦一起公開行程，但今天還是有一起參加的拜訪行程。林提到，鄭文燦還是要在市政工作投入相當時間，而鄭在市政努力，他爭取市民認同競選來努力，採分進合擊，各自扮演好自己的角色，也互相補位，相信未來時間市民可以看到他的努力，有信心可以在選舉贏得勝利。