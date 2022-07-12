李忠懷強調，一般來說魚刺等異物在食道、胃、直腸等可以用內視鏡取出，切勿聽信偏方以免造成更嚴重後果，所以還是要小心，必要時一定要盡速就醫。（院方提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣1名48歲的王姓男子，上週喝了一碗鱸魚湯攪飯吃，魚肉和飯沒有細嚼慢嚥直接吞下肚，沒想到一周後肚子劇烈疼痛不堪，緊急跑到醫院求助，沒想到經電腦斷層掃描發現，腹內竟然有一根3公分的魚刺，刺穿胃造成膿瘍，膿瘍在壓迫膽囊及膽道引發膽囊炎，醫師就表示，不要小看魚刺的殺傷力，小小一根痛起來可能會要人命。

彰化醫院外科醫師李忠懷表示，王男肚子裡的魚刺跑到胃幽門處穿出胃部，雖然穿孔處已經癒合，但生成膿瘍壓迫到膽囊及膽道系統，造成膽囊發炎及膽道感染，所幸經過術後將膿瘍清創後後，再把膽囊切除，目前已經恢復正常。

李忠懷說，誤食魚刺大部分會嵌入食道，造成患者吞嚥劇痛，若魚刺能通過食道與狹窄的胃賁門，通常應該也可以從胃幽門通過，再從小腸穿出，但王男的是已經通過胃賁門，卻通不過幽門，這在臨床上算是比較罕見。

而長達3公分的魚刺進入口中應不難發現，李忠懷表示，這類型的誤食案例還算常見，通常都是老年人比較多，因咀嚼食物敏感度大幅下降，不過也有年輕人狼吞虎嚥造成誤食，所以對於年長者、幼兒等要吃魚時，最好是將魚刺挑出，一般人吃魚也不要貪快，避免誤食。

李忠懷強調，一般來說魚刺等異物在食道、胃、直腸等可以用內視鏡取出，若是到小腸的話也能從肛門排出，但還是會有少數比較嚴重後果，切勿聽信偏方以免造成更嚴重後果，所以還是要小心，必要時一定要盡速就醫。