裕民(2606)與日本住商株式會社簽訂在日本大島造船所株式會社建造99,990載重噸超巴拿馬極限型(Post Panamax)散裝貨輪「裕越輪」，今日在日本大島造船廠舉行命名接船儀式。裕越輪船長235公尺，船寬40公尺，載重噸99,990公噸，是大島造船廠為裕民全新設計建造的99,990載重噸Post Panamax系列中的第二艘，除了延續節能環保概念，更增加智能化的元素，有利於透過船聯網管理，提升故障預警。

由於IMO及歐盟陸續推出更嚴格的環保新規，如現成船舶能效指數(EEXI)和碳強度指標(CII)即將於2023年1月上路，未符合EEXI及CII標準的船舶將面臨限制主機馬力及航行船速。節能減排的要求，將加速老舊船舶的汰換，加上2020下半年後，造船廠承接大量貨櫃船舶訂單，排擠到部分散裝船舶造船動能，2022~2023年散裝船新增供給將降至近年低檔，供給有效限縮。裕民自2014年起陸續交付的一系列eco-ship，充分展現其競爭力。

裕民指出，全球經濟受到疫情封城、通膨升息及俄烏戰爭等因素影響，全球經濟成長率下修，市場充滿不確定性，惟各國基於能源安全及糧食安全，紛紛尋找替代來源，原物料運輸供應鏈改變，增加散裝船運力需求，同時預期各國政府將擴大基礎建設投資，刺激經濟成長，將有利於散裝原物料貿易需求。

裕民於2020年底已預見散裝原物料運輸需求將持續成長，且未來船舶供給量成長有限，因此在散裝航運市場尚未回揚，船舶造價尚未上漲前，於2020及2021年第1季訂造了12艘最新環保節能散裝船及1艘水泥專用船，總資本支出約美金6.5億元，與目前同型船市價比較，至少節省20％資本支出，新船預計於2022年底到2024年前陸續交船，將有助於裕民的業績表現。 裕民目前擁有Capesize、Panamax、Post Panamax、Supramax、Ultramax、水泥船、超大型油輪(VLCC)及超大型礦砂船 (VLOC) 及海洋風電人員運輸船(CTV)等船型，自有散裝船隊平均年齡約6.5年，再加合資及在建船舶，裕民船隊運力為70艘，總載重噸位為865萬噸，海外設有新加坡及香港、廈門等子公司，國內則有專注綠能運輸的子公司裕民風能航運公司。