美國即將公布通膨數據且大陸疫情反彈，美股11日尾盤再現壓力。港股11日收盤急跌六百點後，12日早盤再跌逾兩百點，失守二萬一關。

香港信報報導，恒指開盤跌219點或1％，報20,905。

國指開盤跌92點報7,228。科指開盤跌76點或1.65％報4,546。

個股方面，阿里巴巴開盤跌5％報108.3港幣。比亞迪開盤跌5.2％報290.8港幣。騰訊開盤跌1.1％報338.6港幣。

讀書郎及中康控股12日掛牌上市， 開盤分別較招股價大跌28.9％及11.6％。