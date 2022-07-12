永豐投信指出，全球物價與通膨壓力高漲，美台央行相繼升息，全球股市經歷劇烈變動，台股行情震盪期間，永豐優息存股（00907）ETF抗跌性佳，展現長期投資存股吸引力。

永豐優息存股ETF前十大成分股，依權重高低排序為：亞泥、國泰金、萬海、開發金、台化、元大金、富邦金、寶成、中信金、新光金等，權重在3.85～6.34％，殖利率約落在4.36～7.47％。

永豐優息存股ETF追蹤台灣指數公司「特選台灣優選入息存股指數」，聚焦穩定配息與具備存股概念之優質金融、傳產類股，指數選取與景氣循環民生必需相關產業，經流動性條件篩選後，依市值、每股盈餘、配發股利等條件，精選30檔成分股，作為存股概念標的。

該指數於6月中旬進行年度成分股調整，此次更換兩檔成分股，同時按最新股息殖利率進行成分股權重調整，即時反應存股標的今年度股息水準樣貌。

永豐投信表示，通膨的壓力可望在升息後陸續釋放，下半年股市的震盪風險也將逐步減緩，儘管現階段升息與通膨壓力尚未緩解，但即將進入下半年除權息旺季，殖利率優勢股仍可望成為近期盤面主流標的，金融、傳產為主的防禦型標的，相對受惠升息與通膨題材。

市場預期，美國聯準會與台灣央行下半年升息機率仍在，升息引導利差持續擴大，可望挹注金融股獲利，提振金融股行情。

永豐投信認為，第三季金融股行情依然可以期待，永豐優息存股ETF（配息來源可能為收益平準金）新成分股以金融股為核心配置部位，共有16檔金融股，也是投資人近期可留意的焦點。

該檔ETF今天受到大盤重挫300多點衝擊，股價也隨勢拉回，至10點過後，股價約13.91元下跌2.32％。

證交所表示，投資人若是以中長期持有為目標，除單筆買進以外，也可以洽有開辦定期定額業務的證券商來分批投入。證交所也提醒投資人可利用公開資訊觀測站（投資專區＞基金資訊）或發行人網站下載公開說明書並詳閱，以了解投資標的及可能的風險。