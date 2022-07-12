台北市長柯文哲（中）12日上午出席延壽國宅J區海砂都更案拆除活動受訪表示，對於陳時中「自由業」一說不能苟同，氣到不想講話。（陳薏云攝）

距離2022九合一選舉剩下不到5個月，台北市長參選人陳時中昨首次選舉發言就口誤稱自己是「自由業」，下午又澄清是當政務官「前」是自由業。台北市長柯文哲今上午出席延壽國宅J區海砂都更案拆除活動聽到陳時中「自由業」說法，數度欲言又止後吐出「我氣到不想講話」，並且喊話中央，「陳時中選不選我不介意，但中央防疫指揮系統要怎麼重整？」，並酸陳時中還沒交接就在跑選舉行程，這樣很奇怪。

陳時中昨先說出政務官自由業，後再澄清口誤，而談及什麼時候要請辭投入選戰，陳時中回應「必須要把防疫工作階段性任務完成，把部長職務交接妥當，人民安心，我才能放心卸任，專心投入選戰」，所以具體時間，容許他向行政院長蘇貞昌報告後，再向外界說明。

台北市長柯文哲今上午出席延壽國宅J區海砂都更案拆除活動遭問及陳時中自稱「自由業」，柯文哲皺緊眉頭，顯示不能理解陳時中的說法，欲言又止幾次後，說出「我氣到不想講話」，柯文哲認為「陳時中要不要選另外再講，但防疫系統的指揮官要怎麼做，防疫的所有事項都要準備很久，工作移交的細項等，陳時中選不選我不介意，中央防疫指揮系統要怎麼重整才是重點。」

而對於陳時中表示將會完成交接後再辭職，柯文哲困惑表示，「那很奇怪啊！都還沒有準備好交接就宣布參選，然後開始跑選舉行程。」對於民進黨的台北市長選舉安排不予置評。