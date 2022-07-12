人氣YouTuber鐵牛與空姐婷婷交往5年，兩人於2018年結婚，婚後努力求子最後透過試管植入的幫助，在去年11月迎接兒子「盛平」出生，如今一家子都投入拍片工作，人氣不俗，鐵牛與婷婷不時會透過社群，分享工作花絮及生活，鐵牛近日發文，分享了一則別人的po文，故事主旨是兩男在討論婷婷的好身材，沒想到突然神展開，讓鐵牛看了也傻眼。

鐵牛昨天(7/11)在IG發文，分享了一張po文截圖，是某網友分享自己目擊的真人真事，表示搭車時，聽到前面有2個男生在討論鐵牛的老婆婷婷，稱讚著「欸婷婷蠻可愛的欸」、「而且蠻大的」，到後來乾脆開啟婷婷的IG帳號起來看照片，分享她的辣照。

只是故事到此急轉彎，看了婷婷照片後兩男突然沉默了一會兒，其中那個瘦瘦男生突然吐出驚人之語：「我也想被鐵牛X看看」，該網友表示，此話一出當時大概安靜了1分鐘之久，而拿著手機在看婷婷好身材的男子就這樣一直舉著手，空氣都感覺凝結了，奇特的經歷，讓po文網友不禁直呼「台北人真會玩」。

而這篇文章被鐵牛轉發，看了之後也覺得不可思議，表示po文網友應該是資訊量過大，不禁笑呼：「鐵牛婷婷各有所好」，這則貼文曝光後，網友們也笑翻，鼓勵鐵牛勇敢試試，「聽話，幫他看看」、「從杰哥不要，秒變杰哥我還要」、「你快點帶他去看可轉大人的東西」、「杰哥我要！快給我看看」、「這麼說你很勇嘛」。