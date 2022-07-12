一名許姓女子於搭乘捷運時，不慎將手提包遺失在捷運列車上，由於裡面有公司大小章及iPad平板電腦等重要物品，現在包包已經不知道坐到哪一站，正心急如焚之際遇到捷運警察，所幸員警立刻想起iPad內建有「定位功能」，所幸查詢後發現在世運站，詢問服務站後果然真的已經有民眾送到服務台，最終順利找回。

高雄捷運警察隊小隊長張裕洪、警員許清華於10日上午10時30分許，在橋頭車站上車，準備前往南岡山站巡簽時，突然有一名許姓女子焦急的向員警請求協助。她說自己在橋頭車站下車後，發現隨身的橘白色手提包遺落在車廂內，裡面有公司大小章及iPad平板電腦等重要物品，立刻搭上捷運想找回來，但根本不知道包包已經到哪站，這時正好遇到巡邏的捷運警察，於是向員警請求協助。

員警帶著許女到服務臺詢問，同時也請隊部同仁協助調閱監視錄影畫面外，又想起iPad內建有「定位功能」，於是指導許女試著查詢iPad的定位，並在查詢之下，得知iPad定位點位於捷運世運站。經員警電詢世運站服務站，果然已經有民眾拾獲送交服務台，隨即陪同許女前往世運站領取，當場經清點無誤後交還，而許女也相當感謝員警及時協助，不斷說：「除了感謝、還是感謝！」。

高雄捷運警察隊去年1至6月期間，為民服務案件共有65件，主要協助民眾找回手機、錢包、包包等物。高雄捷運設有「遺失物中心」，如有遺失物品或拾獲遺失物時，可向捷運站服務台站務人員洽詢。