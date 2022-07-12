「兩蔣日記」及相關文物的所有權之爭，在台美引發訴訟，台北地方法院判決兩蔣總統任內的235項文物歸國有，其他部分歸蔣家繼承人共有，蔣家繼承人只有蔣友梅不服提上訴，遭台灣高等法院駁回。可上訴。

故總統蔣介石在世時，逐年將日記、總統府文件等文物交付給蔣經國，蔣經國連同自己的一併交付蔣孝勇，蔣孝勇再轉交妻子蔣方智怡 保管；夫妻倆為保存文物，掃描成微縮膠卷，2004及2005年間與美國史丹佛大學簽約，託付保管50年。

國史館2015年對蔣家繼承人蔣方智怡、俞蔣孝章等16人提告確認文 物所有權後，先對蔣孝剛撤告，再與蔣方智怡等8人調解，最後剩蔣 友梅、蔣孝嚴、蔣蕙蘭、蔣蕙筠、蔣萬安、陳忠人、丘如雪7人。

前年一審台北地院判決，掃描保存的80捲膠捲，及兩蔣總統任內生成的235項文物歸國有，非任內的232項文物則歸蔣家繼承人共有；蔣友梅等 人主張《總統副總統文物管理條例》2004年才公布施行，不能溯及既往，蔣友梅不服提上訴後，二審高院駁回。